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Сегодня, 10:23

Агент Вагнера считает, что у Фернандеса есть обида на ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о поступке защитника «Зенита» Марио Фернандеса, демонстративно побежавшего праздновать гол в ворота бывшей команды.

«Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось. Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА. Это главный клуб в его карьере», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 1:1.

После гола Дугласа Сантоса Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать забитый мяч в ворота ЦСКА.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-u-mario-obida-na-cska-vagner-lav-nikogda-by-tak-ne-postupil-s-bolelshikami-280638/
Вагнер Лав
Марио Фернандес
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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7
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8
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 3 : 0
2.09 20:00
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 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
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