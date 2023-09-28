Фернандес рассказал, как появился пункт о сумме отступных в его контракте

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как появился пункт о сумме отступных в его контракте.

«Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не о 5 миллионах евро, не о 3, даже не об 1. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.