«Фейеноорд» недоволен ценой на хавбека «Динамо» Захаряна

«Фейеноорд» не хочет платить требуемые «Динамо» деньги за полузащитника Арсена Захаряна, сообщает журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, «Фейеноорд» не намерен платить за Захаряна большие деньги, но готов обсудить трансфер игрока за меньшую сумму.

«Динамо» просит 15 миллионов евро, «Фейеноорд» готов заплатить за Захаряна около 8 миллионов.

В прошлом сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.