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Сегодня, 10:12

«Фейеноорд» недоволен ценой на хавбека «Динамо» Захаряна

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Фейеноорд» не хочет платить требуемые «Динамо» деньги за полузащитника Арсена Захаряна, сообщает журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, «Фейеноорд» не намерен платить за Захаряна большие деньги, но готов обсудить трансфер игрока за меньшую сумму.

«Динамо» просит 15 миллионов евро, «Фейеноорд» готов заплатить за Захаряна около 8 миллионов.

В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб может подписать 20-летнего россиянина этим летом.

В прошлом сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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