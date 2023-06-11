ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро

Сегодня, 15:41
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича, сообщает сайт организации.
Английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.
Сообщается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 миллионов евро. Также «молотобойцам» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.
25-летний Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сезон-2022/23 хорват провел в аренде в «Торино».
За армейцев хавбек выступал с 2018 по 2021 год. В общей сумме он сыграл 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу.