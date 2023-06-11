ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича, сообщает сайт организации.

Английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.

Сообщается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 миллионов евро. Также «молотобойцам» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.

25-летний Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сезон-2022/23 хорват провел в аренде в «Торино».

За армейцев хавбек выступал с 2018 по 2021 год. В общей сумме он сыграл 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу.