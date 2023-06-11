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Тарханов: «Если у «Зенита» в следующем сезоне не останутся Малком и Клаудиньо, то ЦСКА будет сильнее»

Тарханов оценил, какая команда является второй лучше в РПЛ после «Зенита»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов оценил, какая команда является второй лучше в РПЛ после «Зенита».

«Не может быть споров о том, кто вторая команда в России. Конечно, ЦСКА — сильнейший коллектив в РПЛ после «Зенита». Они должны сегодня выигрывать и показывать, что они готовы заявить свои права на чемпионство в следующем году. Если у «Зенита» в следующем сезоне не останутся Малком и Клаудиньо, то ЦСКА будет сильнее их по игре. Сегодня будет тест на прочность для ЦСКА», — приводит слова Тарханова Sport24.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России, набрав 58 очков. У «Зенита», который стал чемпионом, — 70 очков.

Армейцы сыграют в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Матч пройдет 11 июня в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-tarkhanov-yesli-u-zenita-v-sleduyushchem-sezone-ne-ostanutsya-malkom-i-klaudino-to-tsska-budet-silneye
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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