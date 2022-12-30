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Сегодня, 18:44

ФИФА согласилась выплатить компенсации еще 10 экс-футболистам российских клубов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что совместный фонд ФИФА и FIFPro согласился выплатить компенсации еще 10 бывшим футболистам российских клубов.

«Сегодня ребятам начали приходить письма от руководителей фонда на бланках ФИФА и FIFPro, что их заявки, поданные через профсоюз, удовлетворены. Просят предоставить расчетные счета футболистов. Это приятная новость под Новый год», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее фонд ФИФА и FIFPro уже проводил выплаты игрокам российских клубов, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились. Этими футболистами были Павел Погребняк, Юрий Дюпин, Евгений Фролов, Александр Салугин, Януш Гол, Петар Занев, Младен Кашчелан и другие.

В последние годы в России прекратили существование несколько клубов, среди которых есть «Тамбов», «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард». Каждая из этих команд обанкротилась, не выплатив футболистам часть зарплат.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Александр Зотов (ОПСФ)
ФИФА
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