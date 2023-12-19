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Сегодня, 13:08

Фильцов назвал Галицкого человеком высокого полета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Устраивал ли Галицкий разносы в раздевалке? При мне нет. Было ли мне с ним комфортно? У меня было с ним пару разговоров «на ногах», как говорят в дипломатии. Галицкий — человек высокого полета. Он обращался ко мне, 23-летнему вратарю, очень уважительно, на вы. Разговаривал со мной спокойно и деликатно. Это говорит об интеллекте человека, его воспитанности. Когда я приезжал на базу, чтобы забрать вещи, Галицкий подошел ко мне, пару минут мы прошли вместе. Он поблагодарил меня за то время, что я был в команде. Пожали друг другу руки и пожелали успехов», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда начала выступать в РПЛ. На данный момент «быки» идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-fil-tsov-galitskij-chelovek-vy-sokogo-poleta/
Александр Фильцов
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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