Филимонов: «Комбинационный футбол «Спартака» утерян»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов в интервью Sport24 заявил, что современная игра красно-белых ему совершенно не нравится.

— Как вам игра современного «Спартака»?

— Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

— А работа Абаскаля?

— После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог. Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян.