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Филимонов: «Комбинационный футбол «Спартака» утерян»

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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов в интервью Sport24 заявил, что современная игра красно-белых ему совершенно не нравится.

— Как вам игра современного «Спартака»?

— Мне совершенно не нравится. Я был воспитан на другом футболе.

— А работа Абаскаля?

— После ухода Романцева в «Спартаке» не было тренеров, которые могли бы поставить комбинационный футбол. Были какие-то попытки, но никто больше не смог. Карпин пытался, Черчесов делал попытки, Аленичев тоже пытался, но, к сожалению, та игра «Спартака» до сих пор не вернулась. Комбинационный футбол «Спартака» утерян.

Источник: sport24.ru
Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
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