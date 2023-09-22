Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Филимонов назвал логичным совет Карпина уезжать российским футболистам за рубеж

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Филимонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное — чтобы он был сильным», — сказал Филимонов «СЭ».

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Не верю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Не вижу качественного усиления». Интервью Филимонова
Александр Филимонов
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о вине РФ в трагедии Хиросимы ложью
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Филимонов объяснил нестабильную игру Селихова за «Спартак»