«Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Сочи». Прямой эфир начнется в 13.55 23 сентября.

Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Крылья» тренера Игоря Осинькина с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 8 туров. Сочинцы располагаются на 16-й строчке с 6 баллами.

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