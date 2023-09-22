Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

«Крылья Советов» — «Сочи»: время начала и трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» начнется в 13.55 мск 23 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин.
Фото ФК «Крылья Советов»
Telegram Дзен

«Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Сочи». Прямой эфир начнется в 13.55 23 сентября.

Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Крылья» тренера Игоря Осинькина с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 8 туров. Сочинцы располагаются на 16-й строчке с 6 баллами.

РПЛ: новости и обзоры игр, фото и статьи, интервью футболистов и тренеров, турнирная таблица и календарь матчей в актуальном виде на сайте.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
0
Читайте также
Стала известна сумма расходов на проведение первого этапа «Гран-при России»
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Булыкин — о возможном назначении Черчесова в «Локомотив»: «Он умеет работать со всеми и добиваться результата»
Николай Заболотный: «В РПЛ тенденция: при отсутствии результата всегда виноват тренер»
Точилин: «Черчесов дышит мне в спину? Пожалуйста»
Мартинс — о давлении фанатов на «Спартак»: «Чем сильнее любишь, тем живее реагируешь»
Арбитр Кукуян назначен на матч «Спартак» — «Динамо», Москалев — на игру «Зенит» — «Локо»
Семак — о рукопожатии с Дзюбой: «Я всегда открыт, пожалуйста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Заболотный: «В РПЛ тенденция: при отсутствии результата всегда виноват тренер»

Булыкин — о возможном назначении Черчесова в «Локомотив»: «Он умеет работать со всеми и добиваться результата»