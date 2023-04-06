Филимонов: «Переход в Азию — это тот же тупик. Ничего глобально не поменяется»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции. Ничего глобально не поменяется. Все равно будет давление на нас. Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», — сказал Филимонов «СЭ».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.