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Сегодня, 10:35

Филимонов: «Переход в Азию — это тот же тупик. Ничего глобально не поменяется»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции. Ничего глобально не поменяется. Все равно будет давление на нас. Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», — сказал Филимонов «СЭ».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Александр Филимонов
Футбол
УЕФА
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