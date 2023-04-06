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Судейство

Сегодня, 10:23

Филимонов: «Судьи будут ошибаться всегда, это часть футбола. Никакого заговора нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» качество судейства в чемпионате России.

«Судейские ошибки в матчах «Спартака»? Мы очень много обсуждаем судейские решения. Лучше говорить о футболе, об игре. Не о судьях. К сожалению, часть футбола такова, что судьи ошибаются — они будут ошибаться всегда. Но комментировать их действия не вижу смысла. Лучше сосредоточиться на своей игре. Никакого заговора, никаких таких вещей нет. Все ошибаются, и футболисты, и судьи. Но претензии высказываются только судьям. Сперва нужно наладить свою игру», — сказал Филимонов «СЭ».

После 21 тура РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставвая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
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