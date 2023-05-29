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Сегодня, 03:55

Филипенко: «Изначально понимал, что у «Урала» есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«С первых дней внутри команды видел, как все хотели исправить ту негативную ситуацию, пахали на тренировках и выкладывались в матчах. В целом изначально понимал, что у нас хорошая команда и есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Да, могли сделать это раньше, чем за тур до финиша. Но получилось так, как получилось. Эмоции, конечно, положительные. Решили задачу в столь непростых условиях, в которых команда оказалась в начале сезона», — приводит слова Филипенко «Известия».

«Урал» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая идущие на 13-й строчке «Крылья Советов» на 4 очка.

Источник: https://iz.ru/1519804/aleksei-fomin/esli-net-ot-tebia-polzy-s-toboi-v-liuboi-moment-mogut-poproshchatsia
Егор Филипенко
ФК Урал
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