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Сегодня, 02:13

Егорычев: «Большой успех то, что при всех проблемах «Урал» остался в РПЛ без стыков»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился впечатлениями от того, что команда останется в РПЛ на следующий сезон.

«Все в клубе проделали большой объем работы. Каждый от мала до велика работал ради успеха команды. Это привело к созданию причин, по которым мы оторвались и от зоны вылета, и от зоны стыков. Хотя провалили старт сезона. Но во многом все решила беспроигрышная серия, которая была осенью и в начале весны. Она очень помогла после неудачного начала, с которым мы справились, благодаря приходу нового тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, новых игроков, которые нас усилили, появилась скамейка. Да, весной был спад, отчасти связанный с тем, что параллельно прошли далеко в Кубке России, отыграли там много матчей. Но все равно — большой успех то, что при всех проблемах мы остались в РПЛ без стыков», — приводит слова Егорычева «Известия».

«Урал» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая идущие на 13-й строчке «Крылья Советов» на 4 очка.

Источник: https://iz.ru/1519909/aleksei-fomin/predel-ot-nizhnego-spartak-otdal-tcska-shans-na-serebro-rpl
Андрей Егорычев
ФК Урал
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