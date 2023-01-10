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Сегодня, 22:27

Фомин надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин надеется, что российские футбольные клубы вернутся в еврокубки.

«Если честно, я глубоко не рассматривал этот вопрос. Компетентные люди занимаются данной темой, общаются, взвешивают, принимают решения. Конечно, я бы хотел играть регулярно в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это лучше, чем смотреть по телевизору. Привычно для нас. Мечта футболистов — играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, еврокубках. Будем надеяться на лучшее, на то, что будем играть в еврокубках», — приводит слова Фомина ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

Источник: https://tass.ru/sport/16770021
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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