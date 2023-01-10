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Петржела — о переходе Ренана и Ду Кейроса: «Хорошая новость для «Зенита», плохая для российской молодежи»

Петржела отреагировал на переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход в санкт-петербургский клуб защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса из «Коринтианса».

«Хорошая новость для «Зенита», плохая новость для российской молодежи. Я ожидал, что если российские клубы не смогут играть в еврокубках, то клуб даст больше шансов молодым российским игрокам. К сожалению, деньги снова побеждают», — сказал Петржела «СЭ».

Контракт с 19-летним бразильцем Ренаном рассчитан на пять сезонов. Футболист присоединиться к команде зимой. Соглашение 23-летним Ду Кейросом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023 года.

Властимил Петржела
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
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