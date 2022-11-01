Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Фомин рассказал, как в «Динамо» прощались со Шварцем

Telegram Новости

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как команда восприняла уход главного тренера Сандро Шварца и в какой момент футболисты узнали об отставке немецкого специалиста.

«За несколько дней до финала Кубка России тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке. В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро. Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча. Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер. И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова. Он мне много чего сказал. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: сегодня тебе нужно выпить. Так-то я весь в себе был после того финала», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

44-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством столичный клуб провел 57 матчей, в 32 из которых одержал победу, 17 раз потерпел поражение и 8 раз сыграл вничью.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/daniil-fomin-rasskazal-kak-v-dinamo-proshhalis-s-sandro-shvarczem/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением водки
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

«Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у «Краснодара»

Гендиректор «Зенита» сообщил о переносе матча с «Сепаханом» из-за игры со «Спартаком»