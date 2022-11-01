Фомин рассказал, как в «Динамо» прощались со Шварцем

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как команда восприняла уход главного тренера Сандро Шварца и в какой момент футболисты узнали об отставке немецкого специалиста.

«За несколько дней до финала Кубка России тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке. В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро. Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча. Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер. И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова. Он мне много чего сказал. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: сегодня тебе нужно выпить. Так-то я весь в себе был после того финала», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

44-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством столичный клуб провел 57 матчей, в 32 из которых одержал победу, 17 раз потерпел поражение и 8 раз сыграл вничью.