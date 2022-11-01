«Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у «Краснодара»

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«Хапоэль» из Беэр-Шевы планирует выкупить арендованного у «Краснодара» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает портал one.co.il.
Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — 1 миллион евро.
Сулейманов перешел в «Хапоэль» на правах аренды в августе 2022 года, в нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 15 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает Сулейманова в 3 миллиона евро.
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Основные источники исследования