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Сегодня, 13:17

«Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у «Краснодара»

Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Хапоэль» из Беэр-Шевы планирует выкупить арендованного у «Краснодара» полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает портал one.co.il.

Ориентировочная сумма выкупа 22-летнего россиянина — 1 миллион евро.

Сулейманов перешел в «Хапоэль» на правах аренды в августе 2022 года, в нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 15 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает Сулейманова в 3 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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