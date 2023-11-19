Фомин рассказал, почему не присутствовал на встрече с Мажичем

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сообщил «СЭ», что не смог присутствовать на встрече с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Меня не было на встрече с Мажичем. Было обследование голеностопа», — сказал Фомин «СЭ».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.