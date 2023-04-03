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Конате: «Стараемся всегда выигрывать, чтобы Кадыров был рад. Кто бы не хотел «Мерседес»?

Алина Савинова
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о почетном президенте клуба Рамзане Кадырове.

— Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

— Я видел его лишь один раз — он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад, — приводит «РБ Спорт» слова Конате.

— Он часто делал игрокам дорогие подарки — машины или еще что-то.

— Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил (смеется). Если это правда, то вот я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?

Конате перешел в «Ахмат» из «Химок» в 2021 году. Всего за грозненский клуб он забил 17 голов в 48 матчах.

По итогам 21 тура «Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mohamed-konate-vy-igry-vaem-chtoby-kady-rov-by-l-rad-kto-by-ne-hotel-mersedes/
Мохамед Конате
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