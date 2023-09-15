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Сегодня, 16:42

Форвард ЦСКА Н'Диайе перешел в «Раднички»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассана Н'Диайе в сербский клуб «Раднички».

22-летний малиец перешел в ЦСКА в 2018 году. С того момента он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, отличившись 6 забитыми мячами.

В прошедших сезонах Н'Диайе на правах аренды играл за болгарскую «Арду», «Текстильщик», «Велес» и шведскую «Эскильстуну».

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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