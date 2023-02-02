0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Форвард «Динамо» Нгамале раскритиковал ВАР: «Это сильно портит футбол»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Проверка гола на стадионе «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» признался, что будь его воля, отменил бы ВАР.

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает! — сказал Нгамале.

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была официально включена в правила игры в футбол Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. В настоящее время с использованием ВАР проводятся все крупные международные соревнования по футболу. В РПЛ ВАР используется с июля 2019 года.

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РФС сообщили о посещении Дюковым и Митрофановым конгресса АФК в Манаме

Нгамале пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках по окончании карьеры