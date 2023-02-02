Форвард «Динамо» Нгамале раскритиковал ВАР: «Это сильно портит футбол»

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» признался, что будь его воля, отменил бы ВАР.

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает! — сказал Нгамале.

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была официально включена в правила игры в футбол Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. В настоящее время с использованием ВАР проводятся все крупные международные соревнования по футболу. В РПЛ ВАР используется с июля 2019 года.