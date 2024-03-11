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11 марта, 12:53

Форвард «Факела» Марков рассказал, что думает об объявлении судейских решений на стадионе

Виктория Кравченко
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Форвард «Факела» Евгений Марков поделился мнением о том, что теперь арбитры объявляют свои решения после использования системы ВАР на стадионе по громкой связи.

«Честно говоря, был в шоке, когда судья начал на весь стадион объявлять решение, что будет назначен пенальти в ворота «Спартака». Стоял и думал, что вообще происходит, хоккей что ли начался? Испугался немного даже.

Но,на самом деле, если серьезно, то классно придумали. Теперь болельщикам на арене тоже объявляют решения арбитров, чтобы всем все было понятно», — цитирует Маркова Legalbet.

10 марта «Факел» в гостях обыграл «Спартак» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:0. Первый гол был забит с пенальти, который был назначен после вмешательства ВАР.

 

 

Источник: https://legalbet.ru/news/dumal-hokkej-nachalsya-chto-li-ispugalsya-dazhe-forvard/
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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