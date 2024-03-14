Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) дисквалифицировал полузащитника «Ахмата» и сборной России Евгения Харина на два матча и еще на один условно за неподобающее поведение.

«Установили испытательный срок в один год для футболиста. Харин написал заявление, чтобы рассмотрели дело в его отсутствие», — цитирует ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

28-летний хавбек «Ахмата» получил две желтые карточки и был удален в концовке первого тайма матча с «Динамо» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

На данный момент грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

13 марта «Ахмат» обыграл «Волгарь» (2:1) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.