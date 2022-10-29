Руденко о результатах «Химок»: «Не знаю, почему все так происходит»

Сегодня, 18:05
Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал поражение от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ.
«Что тут комментировать? Я не знаю, почему все так происходит. Как исправить ситуацию? Надо работать», — сказал Руденко.
После поражения от «Динамо» серия «Химок» без побед продлилась до 15 матчей подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования