Смолову остался один гол до Семака в списке бомбардиров чемпионата России

Форвард «Динамо» Федор Смолов поучаствовал в разгроме «Химок» (6:1) и довел результативный счет в чемпионатах России до 101 гола.

32-летний футболист занимает седьмое место в историческом рейтинге, всего на гол отставая от Сергея Семака и на три от Романа Павлюченко.

Рекорд принадлежит Артему Дзюбе, который отличился 148 раз.

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