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Илья Садыгов: «Ни один тренер не выпускал меня на поле из-за отца. Это бред»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
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Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, могли ли его ставить в состав из-за влияние его отца.

— Ни разу такого не было. Ни с одним тренером. У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

— Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

— Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

О'кей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут.

Ну это же бред!

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

— Не было желания сменить команду, чтобы избавиться от подобных разговоров?

— Есть только одна причина, чтобы сделать это: игровая практика. Уйду, если пойму: у меня вообще нет шансов пробиться в состав. А околофутбольные моменты точно не повод для такого шага.

Грубо говоря, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы воспринимали как обычного среднего футболиста. И вообще бы не вспоминали. Но людям интересны слухи и домыслы... О'кей, это их право. И их проблемы.

— Ты же понимаешь: пока ты в «Химках», разговоры про отца не прекратятся.

— Они не прекратятся никогда. Причем что бы я ни сделал на поле. Спокойно к этому отношусь.

В «Химках» футболист играет с лета 2021 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
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