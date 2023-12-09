Владислав Шитов — о своем брате Виталии: «В кругу семьи ходит, выпендривается: «Как накачался, смотрите, какие банки!»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о своем брате Виталии, который выступает за «Тюмень».

«Хочет ли брат себе рельеф, как у Криша? Да нет. Конечно, в кругу семьи ходит, выпендривается: «Как накачался, смотрите, как могу! Во какие банки!» А так у них в «Тюмени» работы в зале, как понимаю, больше, чем в «Крыльях» — у нас ходят по желанию», — приводит слова Шитова Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Владислав Шитов сыграл 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Его брат Виталий принял участие в 19 играх Мелбет-Первой лиги, в которых оформил 4 гола и 3 результативные передачи.