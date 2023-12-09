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Судейство

Сегодня, 13:26

«Спартак» — «Крылья Советов»: Кукуян «выбил» Карраскаля, но снова судит

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила, что арбитр Павел Кукуян в матче Кубка России «Динамо» — «Зенит» ошибочно вынес второе предупреждение в игре и, соответственно, удалил с поля Хорхе Карраскаля. Динамовец помимо удаления получил автоматическую дисквалификацию и пропустит ответную игру с зенитовцами.

Это ключевая ошибка рефери. Несмотря на это, он продолжал получать назначения от департамента судейства РФС. После этого у Кукуяна были такие назначения:

2 декабря. «Факел» — «Балтика» — 0:0. АВАР.

3 декабря. «Ахмат» — «Спартак» — 2:1. ВАР.

9 декабря. «Спартак» — «Крылья Советов». Арбитр.

То есть наказан он не был и ни одной игры не пропустил. Более того, в одном туре работал дважды.

Всего у сочинца девять встреч в роли судьи в этом чемпионате. В четырех из них играли или сыграют красно-белые:

2-й тур. «Спартак» — «Балтика» — 2:1.

9-й тур. «Спартак» — «Динамо» — 1:0.

14-й тур. «Локомотив» — «Спартак» — 1:1.

18-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов».

Кроме того, у него еще три встречи красно-белых в роли ВАР и АВАР: «Спартак» — «Ахмат» (0:0), «Балтика» — «Спартак» (0:2) и «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

Кукуян работает на матчах команды Гильермо Абаскаля в четырех турах из последних пяти.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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