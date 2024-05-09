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Сегодня, 07:02

Кабутов — о шутке Безрукова: «Не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мнением о ситуации вокруг шутки полузащитника казанцев Руслана Безрукова.

— Честно говоря, не понимаю, как можно было раздуть из этого такую шумиху, — приводит слова Кабутова «Известия». — Это была шутка. Поэтому мне обидно, что так происходит.

— Как он сам себя чувствует после всех последних событий — заявления Митрофанова в комитет по этике РФС, комментариев разнообразных представителей шоу-бизнеса?

— Не знаю. Я с ним не ночую, поэтому не знаю (улыбается). Вроде бы более-менее нормально себя чувствует на тренировках.

— Читаете, кто высказывается по поводу его шутки? Вам это интересно?

— Не особо. Что-то я видел, а так в целом... Мне говорили, что и там, и там кто-то высказался. Но почти ничего я не читал.

— Слышали о тех ясновидящих и медиумах, которые высказывались по этому поводу?

— Мне на днях сказали, что кто-то из них комментировал это. Но я пока не знаю, сам не видел.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по турнирной таблице.

8 мая «Рубин» сообщил, что клуб провел разъяснительную работу с Безруковым, а по отношению к футболисту будут приняты дисциплинарные меры.

Источник: https://iz.ru/1693913/aleksei-fomin/ne-ponimaiu-kak-razduli-takuiu-shumikhu-iz-shutki-bezrukova
Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
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