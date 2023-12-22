Камоцци отреагировал на назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Не знаком с Амаралом лично, но много слышал о нем. Знаю, что он большой профессионал. Однако мне жаль Эшуорта, он проделал большую работу», — сказал Камоцци «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он будет занимать должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).