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Сегодня, 17:40

Камоцци — о назначении Амарала в «Спартак»: «Жаль Эшуорта, он проделал большую работу»

Камоцци отреагировал на назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Не знаком с Амаралом лично, но много слышал о нем. Знаю, что он большой профессионал. Однако мне жаль Эшуорта, он проделал большую работу», — сказал Камоцци «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он будет занимать должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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