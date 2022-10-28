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Агент игрока «Болоньи» Барроу: «Муса готов перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что его клиент, вингер «Болоньи» Муса Барроу готов продолжить карьеру в России.

«Мусе было бы интересно поиграть в России, — цитирует агента «РБ Спорт». — Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит», это отличные клубы».

23-летний гамбийский футболист перешел в «Больнью» из «Аталанты» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Барроу провел девять матчей за «Болонью» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barrou-musa-gotov-perejti-v-spartak-dinamo-ili-zenit/
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