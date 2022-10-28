Педро Габриэл недоволен тем, что после ухода Цорна и Циннбауэра перестал играть в стартовом составе

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как относится к тому, что на данный момент не является игроком стартового состава.

«Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра. Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте — в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных, — цитирует Габриэла Sport24

В текущем сезоне бразилец провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Напомним, что 8 октября главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн были отправлены в отставку.