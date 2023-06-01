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Сегодня, 22:10

Агент Хаджикадунича: «Мы не можем обещать, что не приостановим контракт с «Ростовом» во второй раз»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о будущем игрока.

«Ситуация достаточно сложная. Россия участвует в СВО, и пока он не решится, мы не можем обещать, что Хаджикадунич не приостановит контракт с «Ростовом» во второй раз. Мы сканируем рынок, изучаем варианты. Когда будет официальное решение по Деннису, «Ростов» об этом объявит», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

Хаджикадунич выступал за команду с 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 мая 2026 года.

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
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