Габулов об ошибке Гудиева: «По такому тяжелому полю комбинировать у своих ворот рискованно»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал ошибку голкипера «Химок» Виталия Гудиева в эпизоде с первым голом в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«В очередной раз мы наблюдаем вакханалию в игре «Химок» в обороне. Не вижу смысла разбирать шесть пропущенных голов. Да и вообще разбирать игру Гудиева. У меня только возникает вопрос, на который не нахожу ответа. Почему после пяти голов, пропущенных от «Спартака», не дать Гудиеву отдохнуть? Зачем нужно было его выпускать и на эту встречу? Чтобы он капитулировал еще шесть раз? Очень странно...

Ошибка при первом голе — это из области психологии. Плюс Виталию не хватило концентрации. Отчасти не хватило уверенности в собственных силах из-за предыдущего матча.

В общем, Гудиев не отследил действия Нгамале, не видел, что тот ждет этого перехвата, и поторопился с пасом своему защитнику. Надо было сделать еще одно касание, возможно, «качнуть» динамовца (время-то позволяло) и понять, способен он пойти на перехват или нет. Уже от этого принимать решение — выбивать или играть с ближним. Но должен заметить, что поле было тяжелым. И комбинировать по такому газону вблизи своих ворот довольно нелегко и отчасти рискованно», — заявил Габулов.

После поражения от «Динамо» «Химки» продлили свою серию без побед во всех турнирах до 15 матчей подряд.