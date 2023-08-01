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Сегодня, 14:00

Гаджи Гаджиев: «Не могу сказать, что если бы играл Джикия, то 3-4 момента «Балтики» не произошли бы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев порассуждал, почему капитан «Спартака» Георгий Джикия вышел только на замену во втором тайме матча второго тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).

«В обороне у «Спартака» нельзя сказать, что были большие проблемы, но у «Балтики» было 3-4 хороших момента для того, чтобы забить. Не могу сказать, что если бы играл Джикия, то эти моменты не произошли. Когда Георгий вышел, он сыграл хорошо. Джикия несколько раз выиграл верховое единоборство, правильно занимал позицию. Его выход на замену был оправдан. Не знаю, почему его выпустили только на замену. Причин может быть много. К игре Джикия был готов, судя по его выходу во втором тайме», — сказал Гаджиев «РБ Спорт».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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