Защитник «Балтики» Жиров объяснил, почему не стал продолжать карьеру в Германии

Защитник «Балтики» Александр Жиров рассказал, почему покинул Германию. Последние пять сезонов футболист провел в клубе «Зандхаузен», выступавшем во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

«Я не остался в Германии, потому что не получил каких-то конкретных предложений. От «Балтики» я предложение получил и принял его, о чем нисколько не жалею. У нас хороший чемпионат, со всеми интересно сыграть», — цитирует Жирова ТАСС.

Летом 2023 года 32-летний россиянин перешел в «Балтику» на правах свободного агента.