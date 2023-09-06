Российский специалист Гаджи Гаджиев удивлен тем, что «Крылья Советов» на старте сезона РПЛ оказались в группе лидеров.

«Для меня третье место «Крыльев» — это неожиданный результат. В прошлом сезоне команда порой показывала очень хороший футбол, достойно смотрелась в матчах с лидерами. Но часто результаты в итоге оказывались не в пользу самарской команды. Когда это единичные случаи, то их вполне можно списать на случайность. А когда все носит массовый характер, тут возникают вопросы. Значит, где-то были проблемы с надежностью. Для многих такой старт Самары неожиданный, хотя в команде, уверен, могут думать иначе. Они ведь и забили больше всех в чемпионате, так что в атаку действовать имеют. У Игоря Осинькина интересный подбор футболистов, много молодых и талантливых ребят. «Крылья» последние годы успешно развивают ребят, а затем продают их в топ-клубы», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

После 7 туров РПЛ «Крылья Советов» идут на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. Такое же количество баллов у «Динамо» и «Зенита».