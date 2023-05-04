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Сегодня, 09:39

Гаджи Гаджиев: «Кузяев не потеряется в чемпионате Турции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о будущем хавбека «Зенита» Далера Кузяева.

«Надо понимать, комфортно ли Кузяеву будет в Турции. Но я уверен, что Далер уже переговорил с Оздоевым по этому поводу. Ну и надо от условий отталкиваться, конечно. Но страна футбольная, трибуны всегда под завязку. Для футболиста это всегда много значит, ведь эмоции испытываешь совершенно иные. Но не каждый сможет привыкнуть к Турции, не каждому там будет по душе. Тот же Дзюба в «Адане» раскрыться не смог, например. Думаю, что Далер там не потеряется. Многое будет зависеть от команды, там уже сложившейся коллектив. Надо оценить и конкурентов Кузяева по позиции», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Кузяев в текущем сезоне РПДЛ провел 21 матч, в которых забил 5 голов.

Его контракт с «Зенитом» закончится летом 2023 года.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-kuzyaev-ne-poteryaetsya-v-chempionate-turtsii
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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