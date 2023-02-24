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Сегодня, 20:27

Гаджиев: «Спартак» может претендовать на медали в РПЛ»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о главных фаворитах в текущем сезоне чемпионата России.

«Проигрыш «Динамо» не говорит о том, что они вылетели из гонки претендентов на чемпионство. Понятно, что «Локомотиву» ориентироваться на что-то серьезное тяжело. Ему бы выжить в этой ситуации, но я веру в сохранение места в РПЛ. Заметно добавил «Спартак». Они и в прошлом году прилично выглядели. Сейчас на сборах в турнире хорошо себя показали. Все это говорю к тому, что «Спартак» может претендовать на медали. Но у меня нет чувства, что победителем станет не команда из Питера. ЦСКА и «Спартак» могут потрепать нервы, но «Зенит» остается фаворитом номер один», — приводит Sport24 слова Гаджиева.

В текущем сезоне РПЛ лидирует «Зенит», набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» с 36 очками идет втором. «Ростов» расположился на третьей позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-gadzhi-gadzhiyev-spartak-mozhet-pretendovat-na-medali-v-etom-sezone-rpl
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