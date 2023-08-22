Гаджиев не исключил, что Дзюба будет играть до 40 лет

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не исключил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба будет играть до 40 лет как экс-форвард сборной Италии Лука Тони.

«Дзюба еще будет играть, если у него сохранится интерес, и столько, сколько ему отпущено здоровья. Мы видим разных людей, которое в 50 лет могут по ступенькам бегать, а кто-то и в 30 на один этаж не может подняться. Возможно, Артем будет играть и забивать до 40 лет, как это делал Лука Тони. Понятно, что чемпионат Италии выше уровнем, а у Тони задатки и физические данные лучше, чем у Дзюбы. Но когда мы говорим о физических качествах, то часто забываем о здоровье. Если его нет, то всего остального тоже не будет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

22 августа, Дзюбе исполнилось 35 лет. Нападающий присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года и провел за московский клуб 17 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.