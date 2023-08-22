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РПЛ

Сегодня, 15:15

Карпукас и Морозов продлили контракты с «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Карпукас и Евгений Морозов.
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«Локомотив» объявил о продлении контрактов с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором игроки вместе подписывают контракты. На футболке у 21-летнего Карпукаса написано, что новое соглашение рассчитано до 2027 года, а у 22-летнего Морозова — до 2026.

В сезоне-2023/24 Карпукас сыграл за «Локомотив» 7 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Морозова 3 игры.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
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 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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