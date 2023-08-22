Карпукас и Морозов продлили контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором игроки вместе подписывают контракты. На футболке у 21-летнего Карпукаса написано, что новое соглашение рассчитано до 2027 года, а у 22-летнего Морозова — до 2026.

В сезоне-2023/24 Карпукас сыграл за «Локомотив» 7 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Морозова 3 игры.