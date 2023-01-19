Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:57

Гаджиев: «Вряд ли на «Спартаке» скажется уход Мевли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского «Спартака».

«Надо смотреть на то, какие у него были возможности изменить ситуацию. Мевля мог не заиграть из-за разных причин: не успел адаптироваться, были повреждения или конкуренты были просто сильнее. Вряд ли на «Спартаке» скажется уход словенского футболиста», — приводит Betonmobile.ru слова Гаджиева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-vryad-li-na-spartake-skazhetsya-uhod-mevli

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Глава МИД Финляндии оценил шанс вступления в НАТО отдельно от Швеции
Клинический психолог рассказала о важности сна для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»

Голкипер «Торпедо» Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам