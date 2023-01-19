Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.
«В самом начале было понятно, что Мевля — это игрок ротации для «Спартака». Тогда не хватало центральных защитников и Мевлю пригласили на флажке трансферного окна. Те варианты, которые прорабатывались в клубе не сложились и остался Мевля. Изначально было понятно, что Миха не уровень красно-белых. Для ротации такой вариант имел место быть. Надо понимать на каких условиях был расторгнут контракт, чтобы это для клуба не было убыточно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.
В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.
Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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