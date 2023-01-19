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Сегодня, 01:22

Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского клуба.

«В самом начале было понятно, что Мевля — это игрок ротации для «Спартака». Тогда не хватало центральных защитников и Мевлю пригласили на флажке трансферного окна. Те варианты, которые прорабатывались в клубе не сложились и остался Мевля. Изначально было понятно, что Миха не уровень красно-белых. Для ротации такой вариант имел место быть. Надо понимать на каких условиях был расторгнут контракт, чтобы это для клуба не было убыточно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-iznachal-no-by-lo-ponyatno-chto-mevlya-ne-igrok-urovnya-spartaka/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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21%

1.85
Владимир Кузьмичев
Миха Мевля
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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