Гаджиев считает, что многим российским бомбардирам не хватает профессионализма

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о шансах нападающего «Динамо» Федора Смолова стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
«Я не думаю, что это недосягаемая цель для него. Ему еще надо четыре года стабильно играть и забивать. Смолов, как и Кокорин, который был с высокими задатками. Каждый по своей причине полностью не реализовал свой потенциал.
При хорошем и профессиональном отношении к делу, можно еще поиграть несколько лет. Федору сейчас 32 года, это не тот возраст, который не позволит оставаться на высоком уровне и не играть так, как он играл в «Краснодаре» пару лет назад. Если бы многие наши нападающие были бы профессионалами, то лучший бомбардир чемпионата имел бы на своем счету 200 голов, у многих не хватает профессионализма", — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.
22 октября бело-голубые одержали победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ (3:1). Смолов забил гол в этой встрече, который стал для него 100-м в чемпионате России.
Список лучших бомбардиров в истории РПЛ возглавляет Артем Дзюба, на его счету 148 мячей. Смолов занимает 8-е место.
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