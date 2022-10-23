Гаджиев считает, что многим российским бомбардирам не хватает профессионализма

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о шансах нападающего «Динамо» Федора Смолова стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

«Я не думаю, что это недосягаемая цель для него. Ему еще надо четыре года стабильно играть и забивать. Смолов, как и Кокорин, который был с высокими задатками. Каждый по своей причине полностью не реализовал свой потенциал.

При хорошем и профессиональном отношении к делу, можно еще поиграть несколько лет. Федору сейчас 32 года, это не тот возраст, который не позволит оставаться на высоком уровне и не играть так, как он играл в «Краснодаре» пару лет назад. Если бы многие наши нападающие были бы профессионалами, то лучший бомбардир чемпионата имел бы на своем счету 200 голов, у многих не хватает профессионализма", — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

22 октября бело-голубые одержали победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ (3:1). Смолов забил гол в этой встрече, который стал для него 100-м в чемпионате России.

Список лучших бомбардиров в истории РПЛ возглавляет Артем Дзюба, на его счету 148 мячей. Смолов занимает 8-е место.