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Сегодня, 13:42

Гаджиев заявил, что нужно постараться сохранить Жиркова в футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что профессионализм позволил Юрию Жиркову выступать на высоком уровне столь долгий срок.

«Жиркова надо постараться сохранить в футболе. У него большой опыт, он всегда был профессионалом. Именно отношение к делу и позволило Жиркову провести столь долгую карьеру. У него качества для работы как в тренерской стезе, так и на менеджерском поприще. Сложно сказать, чем теперь Юрий захочет заниматься, как он хочет выстроить свою жизнь. Кому-то нравится тренировать, кто-то уходит в агентский бизнес, а кто-то уходит из спортивной сферы. Думаю, что Жирков найдет себе достойное применение, пожелаю ему только удачи», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-zhirkova-nado-postaratsya-sohranit-v-futbole
Юрий Жирков
Футбол
Гаджи Гаджиев
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