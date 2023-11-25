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Сегодня, 16:04

Галактионов нецензурно прокомментировал судейство матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

Галактионов нецензурно высказался о судействе матча с «Крыльями»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«То, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча... Если это *** нравится кому-то, нам — нет. Я все», — сказал Галактионов в эфире Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после финального свистка назвал ассистента арбитра Рашида Абусуева позором футбола.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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