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Сегодня, 05:26

Галактионов объяснил, почему Марадишвили редко играет в чемпионате России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, что необходимо полузащитнику Константину Марадишвили, чтобы чаще выходить на поле в матчах чемпионата России.

«Марадишвили мало играет в РПЛ? Это связано с конкуренцией. В его силах эту ситуацию изменить, как только он будет показывать определенное качество игры. Марадишвили хорошо тренируется, в Кубке ему предоставляется игровое время, а в чемпионате он один из первых выходит на замену. Костя хорошо работает — к нему вопросов нет никаких», — цитирует Sport24 Галактионова.

В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл в 5 матчах РПЛ, выходя на замену лишь в концовках.

Источник: https://sport24.ru/football/news-584205-galaktionov-obyasnil-pochemu-maradishvili-malo-igrayet-za-lokomotiv-v-rpl
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
Михаил Галактионов
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