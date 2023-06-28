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Сегодня, 12:22

Галактионов: «Ребята в «Локомотиве» хорошо приняли Самошникова»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об адаптации новичка команды Ильи Самошникова и рассказал о состоянии футболистов, которые восстанавливаются от травм.

— Как вкатывается в команду Самошников?

— Знакомится с требованиями, с игровыми нюансами, которые предстоит тщательно шлифовать. Готовить определенные нюансы в атаке, обороне. С точки зрения вливания в коллектив, ребята его очень хорошо приняли. Он многих знает. Отношения на сегодня очень хорошие.

— В каком состоянии находится Конти и Фассон?

— Фассон работает без ограничений, в общей группе. Он конкурент на своей позиции. В контрольном матче отыграл полноценный тайм. У него, слава богу, все хорошо. Конти готовится индивидуально.

— Магкеев в каком состоянии сейчас находится?

— Стас проходит реабилитацию, после оперативного вмешательства. Идет плановая подготовка его. Он работает с физиотерапевтами. Не здесь. В другой стране. Все происходит в плановом режиме.

Ранее Галактионов ответил на вопрос о слухах по поводу возможного перехода нападающего «Сочи» Владислава Сарвели в «Локомотив».

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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