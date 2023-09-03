Гарре о несостоявшемся трансфере Толосы: «Очень жаль, что он не перешел в «Крылья Советов»»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о сорвавшемся трансфере хавбека «Атлетико Тальерс» Сантьяго Толосы.

В последний момент игрок перешел в «Индепендьенте» Карлоса Тевеса.

«Да, я знаю Толосу. Недавно разговаривал с ним. Очень хороший игрок. Но он подписал контракт с другим аргентинским клубом. Мне очень жаль, что он не перешёл в «Крылья Советов», — цитирует Гарре Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний Толоса выступает на правах аренды в аргентинском «Арсенале». В 26 матчах он забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.